Mercato OM : Un autre club de Ligue 1 veut Veretout ?

Avec le départ de Boubacar Kamara qui se profile, Pablo Longoria cherche activement un milieu de terrain. En Italie, le nom de Jordan Veretout revient avec insistance mais un autre club de Ligue 1 serait aussi sur le coup…

Selon le journaliste de Nicolò Schira l’OM serait bien intéressé par Veretout mais l’AS Monaco aussi…

Monaco vise aussi Veretout ?

« L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ont manifesté leur intérêt pour Jordan Veretout , qui quittera l’AS Roma en été. » Nicolò Schira – source : Twitter (25/03/2022)



Selon le Corriere dello Sport, l’OM aurait attaquant les négociations concernant un transfert de Jordan Veretout. Pablo Longoria aurait faire une première offre estimé à 7-8 millions d’euros par le média italien. Le directeur général du club italien, Tiago Pinto aurait refusé et demande entre 15 et 20M€. Jose Mourinho a d’ailleurs confié en conférence de presse qu’il était ravi de pouvoir compter sur un joueur comme Veretout sur le banc : « Je suis content d’avoir des gens comme lui sur le banc, peut-être que Jordan l’est un peu moins. » Les médias italiens affirment que l’OM est bien placé pour obtenir son recrutement, reste à savoir si Longoria est prêt à monter son offre…

Dans un entretien accordé à RMC en mai dernier, Jordan Veretout avait évoqué les différents postes qu’il a occupé au milieu de terrain…

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)