Mercato OM : Un club prêt à proposer 15M€ à Thauvin ?

Florian Thauvin sera libre en juin 2021. Une situation contractuelle qui aurait attiré plusieurs clubs dont le Milan, Leicester ou encore Naples. Cependant, le FC Séville serait disposé à faire un gros chèque (comme prime à la signature ?) à l’international français…

Selon le média italien Napolimagazine, le directeur sportif du Napoli Cristiano Giuntoli suit de près la situation de Florian Thauvin. L’ailier marseillais aurait rejeté une offre d’Al Ain la semaine dernière. Cependant, le FC Séville serait disposer à lui payer 15 millions immédiatement, comme prime à la signature ?

Naples aussi sur Thauvin, Seville prêt à sortir le chéquier ?

Dernièrement, le site Calciomercato.it indiquait que Leicester était prêt à proposer 18 M€ dès cet hiver pour racheter les derniers mois de contrat de l’olympien et pour écarter la concurrence.

Pour l’ancien international anglais Emile Heskey, Leicester n’a pas besoin de Thauvin :

« Si la venue de Thauvin est nécessaire ? Non, je ne pense pas », « Avec Barnes et Under, vous avez aussi Praet qui peut évoluer à ce poste. Il y en même plusieurs et ils sont jeunes. Le seul joueur à remplacer est éventuellement Vardy, âgé de 34 ans. Mais pour les ailes, je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Emile Heskey – Source : HITC (26/12/2020)