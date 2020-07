Mercato OM : Un défenseur argentin en prêt ?

L’OM est à la recherche de bon coup sur le marché des transferts. Le club a déjà accueilli Pape Gueye librement du Havre Athletic Club. Aujourd’hui des rumeurs mercato évoque l’intérêt de l’OM pour un jeune défenseur…

En difficultés financière, l’Olympique de Marseille scrute chaque bons coups sur le mercato estival. Le coach marseillais, André Villas-Boas attend encore d’autres recrues afin de pouvoir ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Comme l’a affiché Alvaro Gonzalez, les joueurs et le coach attendent des recrues pour améliorer l’effectif dans l’optique de la saison prochaine.

Un défenseur argentin comme seconde recrue ?

Un renfort en défense central pourrait être attendu cet été. Le nom de Leonardo Balerdi est évoqué par OMUnited et Ligue1_Turkce. En effet, le jeune joueur de 21 ans n’est pas satisfait de sa situation au Borussia Dortmund et pourrait être prêté avec une option d’achat.

Barré par une féroce concurrence (Hummels, Akanji et Zagadou). Il n’a joué que 7 matchs en championnat cette saison. Recruté pour plus de 15,5 millions d’euros en provenance de Boca Juniors, il possède selon Transfermarkt une valeur marchande à 7,2 millions d’euros. Du côté de l’OM, il ferait alors office de troisième défenseur après Alvaro Gonzalez et Caleta-Car et peut être devant Lucas Perrin. Dans le cas ou Boubacar Kamara devait s’installer au poste de numéro six…

Balerdi prêt avec option d’achat. — omunitedom (@omunitedom) July 7, 2020