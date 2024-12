Mercato OM : Un défenseur central expérimenté comme opportunité grâce à Neymar ?

En ce début de saison, l’Olympique de Marseille rencontre des difficultés défensives qui ont poussé le club à chercher un renfort de poids. Les recrues estivales Derek Cornelius et Lilian Brassier n’ont pas encore répondu aux attentes, et l’OM se retrouve à la recherche d’un défenseur central expérimenté. Alors que les noms de Danilo (Juventus) et Jakub Kiwior (Arsenal) circulent dans les couloirs du Vélodrome, c’est vers l’Arabie saoudite que l’OM pourrait trouver une opportunité de taille…

En effet, Kalidou Koulibaly, l’ancien roc de Naples, aujourd’hui à Al-Hilal, peine à retrouver son meilleur niveau en Arabie Saoudite après des débuts difficiles. Le capitaine sénégalais pourrait être poussé vers la sortie par son club cet hiver, et il aurait déjà évoqué la possibilité d’un retour en Europe. Cette situation pourrait offrir à l’OM l’opportunité de recruter un défenseur de classe mondiale, capable de solidifier une défense marseillaise en difficulté.



Cependant, plusieurs obstacles se dressent sur la route de cette transaction. Le salaire élevé de Koulibaly, qui perçoit actuellement un salaire astronomique à Al-Hilal, représente un véritable défi financier pour l’OM, déjà contraint par ses limites budgétaires. De plus, la concurrence risque d’être rude, car plusieurs clubs européens, notamment en Premier League, pourraient être tentés par l’idée de relancer l’international sénégalais.

Un salaire astronomique…

Quoi qu’il arrive, l’opportunité Koulibaly devrait interessé Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benatia. Le club a besoin d’expérience pour épauler Léo Balerdi et le profil de l’ancien défenseur de Chelsea de 33 ans pourrait correspondre. Le club saoudien doit faire des choix et pourrait exfiltré le Sénégalais au profit de Neymar.

Koulibaly prêté par Al-Hilal pour faire de la place à Neymar ?

Selon marca, Neymar 🇧🇷 va être inscrit par son club sur la liste des joueurs éligibles au championnat saoudien🇸🇦au détriment de Kalidou Koulibaly 🇸🇳. On rappel que Neymar depuis qu’il a rejoint le club saoudien a disputé moins de 15 matchs🤷 pic.twitter.com/jswPbKOmsy — FOOTBALL-221 🇸🇳⚽️ (@Football_221of) December 3, 2024

Non inscrit sur la liste des joueurs étrangers autorisés à jouer lors de la première moitié de la saison du championnat saoudien, chaque club pouvant inclure jusqu’à 10 joueurs étrangers, Neymar devrait profiter de la trêve hivernale pour intégrer ce contingent, remplaçant ainsi Kalidou Koulibaly. Selon le journal Marca, cette décision implique que Koulibaly, sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en juin 2026, pourrait être prêté ou vendu durant le mercato hivernal. Cela ouvre la porte à une éventuelle sortie du défenseur sénégalais, qui pourrait trouver un nouveau challenge en Europe, et notamment à l’OM, où son profil serait particulièrement recherché pour renforcer la défense marseillaise.