Mercato OM : Un défenseur du FC Séville plutôt que Caleta-Car pour le Napoli ?

Duje Caleta-Car est un joueur suivi en Europe. Alors que l’OM aura cruellement besoin d’argent, un départ lors du prochain mercato est envisageable, mais d’autres défenseurs sont aussi pistés notamment par le Napoli…

Annoncé dans le viseur des deux Manchester mais surtout du Napoli, Caleta-Car n’est pas la seule cible du club italien. Plusieurs centraux de Ligue 1 ont été évoqués, mais c’est surtout un ancien nantais qui serait visé. Le brésilien du FC Séville Diego Carlos fait une grosse saison en Liga. Selon le Corriere dello Sport, le joueur de 27 ans, qui dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros, serait très apprécié par le Napoli. Un joueur plus âgé et plus cher que le défenseur de l’OM et qui ne semble pour le moment au courant de rien…

Carlos attend du concret…

« En venant au FC Séville j’ai franchi un palier très important dans ma carrière. Si un jour je quitte Séville, ce sera pour rejoindre un club beaucoup plus grand, sachant que Séville est déjà un grand club. Liverpool ? Jusque-là, mon agent ne m’en a pas parlé et les rumeurs ne m’intéressent pas. Je lui ai toujours dit que s’il devait me parler de quelque chose, cela devait être quelque chose de très concret… » Diego Carlos – source : Estadio Deportivo