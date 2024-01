Mercato OM : Un départ acté pour cet été ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille devrait recruter sa 4e recrue hivernal en la personne de Quentin Merlin. Si ce dernier va arriver pour un projet à plus long terme ce n’est pas le cas de toute les recrues de ce mercato de janvier.

En effet, selon L’Équipe, Jean Onana, qui est prêté par Besiktas avec une option d’achat, ne restera pas à l’issue de la saison. Le quotidien sportif précise que le milieu de terrain camerounais a conscience que son arrivée en prêt est un mouvement à court terme pour faire face aux absences sur blessure et aux départ des internationaux à la CAN. Le prêt du joueur de 24 ans comprend une option d’achat qui sera activée s’il dispute 50 % des matchs de l’Olympique de Marseille, et si le club se qualifie pour la Ligue des Champions.

Onana déjà sûr de repartir en juin ?

A peine arrivé, Jean Onana va devoir se montrer ce dimanche face au Stade Rennais ! Le milieu de terrain devrait être utilisé par Gennaro Gattuso pour la rencontre face aux Bretons ce dimanche en 16e de finale de Coupe de France. En effet, comme l’explique L’Equipe ce mardi, les Marseillais devront faire sans Geoffrey Kondogbia, blessé.

Le milieu devrait faire son retour face à l’AS Monaco la semaine d’après mais devrait être conservé au repos pour ce dimanche. Une grosse perte qui va obliger Gattuso à titulariser son nouveau joueur Jean Onana. Après un début de saison compliqué à Besiktas, le Camerounais doit se relancer et montrer qu’il a sa place dans l’effectif marseillais.

L’option d’achat d’Onana, S’il joue 50% des matchs et que l’on a une qualification en LDC, elle sera activée

Pablo Longoria a évoqué le montage financier de ce prêt de Jean Onana. Il a précisé que l’option d’achat étaient lié au nombre de matches joués. « On est ici pour présenter Jean Onana, un joueur qui est venu en prêt de Besiktas avec une option de 4,5M€. S’il joue 50% des matchs et que l’on a une qualification en LDC, elle sera activée. On avait une priorité au poste de milieu de terrain. Je tiens remercier Jean pour sa disponibilité pour sa venue. Il a fait un effort économique. Peu de joueurs le font de nos jours. On voulait un milieu avec de l’expérience de la Ligue 1, complémentaire à nos joueurs. Une grande qualité défensive et transition de jeu. C’est pour ça qu’on est très content de l’avoir. Dans le passé, en juin 2022, on avait discuté pour qu’il vienne. »