Mercato OM : Un départ avant l’arrivée d’Amine Harit ?

Amine Harit devrait bientôt être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille avant la fermeture du mercato estival. Toutefois, les dirigeants phocéens espéreraient enregistrer un départ avant d’officialiser son arrivée.

L’information est dans l’air depuis quelques jours, l’officialisation de son arrivée ne devrait plus trop tarder. Amine Harit devrait bel et bien devenir un joueur de l’Olympique de Marseille dans les heures à venir. En effet, le milieu offensif marocain était même présent au stade Vélodrome pour observer ses futurs coéquipiers sur le terrain. Arrivé dans la journée de samedi, La Provence révèle qu’Amine Harit a passé sa visite médicale et signer son contrat hier. Une venue qui devrait permettre à Dimitri Payet de souffler et de ne pas trop s’épuiser tout au long de la saison. Toutefois, l’OM semblerait enclin à se séparer d’un joueur avant d’officialiser l’arrivée de l’international marocain.

Amine Harit officialisé dans les prochaines heures ?

À deux jours de la fin du mercato estival, tout devrait s’accélérer dans les prochaines heures. En effet, La Provence révèle que l’OM souhaiterait enregistrer un départ avant la signature d’Amine Harit. L’objectif étant de ménager la susceptibilité de la DNCG. Alors que RMC annonçait qu’Amine Harit serait prêté à l’OM avec option d’achat, La Provence écrit dans ses colonnes aujourd’hui qu’il devrait s’agir d’un prêt sans option d’achat avec une prise en charge partielle du salaire. Les prochaines heures s’annoncent pimentées.

De son côté, Amine Harit n’arrivera pas en terre inconnue puisqu’il connaît bien le championnat de France. Arrivé à Schalke en 2017, le milieu offensif est un pur produit du centre de formation du FC Nantes. En effet, c’est en terre nantaise qu’il a débuté sa jeune carrière. Il a évolué chez les Canaris entre 2013 et 2016 avant de plier bagages pour rallier l’Allemagne. Relégué en Bundesliga 2, Schalke ne pourra donc pas compter sur le soutien d’Amine Harirt pour remonter dans l’élite. Cette saison, l’international marocain a donc l’opportunité de se relancer à l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre dans les prochaines 48 heures…

On aime le mercato – Pablo Longoria

Pablo Longoria le sait, il doit encore chercher à renforcer son effectif d’ici la fin du mercato. Il y a quelques jours, le président olympien révélait qu’il resterait à l’affût sur toutes les opportunités qui se présenteraient dans les dernières heures.

« Le marché ferme le 31 à 23h59. On a toujours l’objectif d’améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. On aime le mercato. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (27/08/2021)