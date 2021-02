Mercato OM : Un départ de Caleta Car toujours possible ?

Hier Duje Caleta Car était prêt à s’envoler pour l’Angleterre pour rejoindre Liverpool. Le deal ne s’est pas fait mais le club anglais pourrait relancer l’affaire dans les dernières heures du mercato…

Liverpool a de gros problèmes en défense centrale. Joel Matip a rejoint Virgil van Dijk et Joe Gomez sur la liste des blessés. L’ancien monégasque Fabinho, qui a suppléé à ce poste, était également absent dimanche. Klopp veut donc du renfort à ce poste. Le défenseur de Preston, Ben Davies devrait signer ce lundi, cependant un second joueur pourrait arriver.

Selon la BBC, Shkodran Mustafi (Arsenal) est une cible potentielle tout comme Duje Caleta Car. L’international croate de l’OM est une des nombreuses options de Liverpool. Reste à savoir si l’OM peut se permettre de laisser filer son défenseur à quelques heures de la clôture du mercato ? Si Longoria peut lui trouver un remplaçant ou recruter au milieu (Ntcham?) afin de pouvoir faire redescendre Kamara en défense…

✍️ Liverpool are closing in on a deal for Ben Davies from Preston.

And Jurgen Klopp is also potentially targeting Marseille’s Duje Caleta Car, says @philmcnulty.

Full story ⤵ #DeadlineDay #bbcfootball

— BBC Sport (@BBCSport) February 1, 2021