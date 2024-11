Mercato OM : un départ de cet extracommunautaire dès janvier ?

L’Olympique de Marseille pourrait connaître des changements lors du mercato d’hiver 2025, avec un possible départ d’un de ses joueurs. Des éléments indiquent que ce dernier pourrait être poussé vers la sortie en raison de performances en deçà des attentes et de contraintes administratives liées à l’effectif.

Amir Murillo pourrait quitter l’OM dès janvier 2025

Amir Murillo, défenseur panaméen de l’Olympique de Marseille, pourrait quitter le club dès le mercato d’hiver 2025, selon La Provence. Arrivé cet été en provenance du RSC Anderlecht en 2023, Murillo était initialement la doublure de Clauss, il peine à s’imposer pleinement dans son rôle de titulaire cette saison. Un proche du joueur l’expliqué au quotidien local : « Murillo donne l’impression que ce nouveau statut lui pèse un peu, l’empêche de se lâcher. » Malgré son sérieux et son implication sur et en dehors du terrain, il semble manquer de confiance pour exprimer ses qualités et se libérer dans ses performances.

Des performances en deçà des attentes à l’OM



Bien que Murillo soit apprécié de ses coéquipiers pour son attitude professionnelle et son travail acharné, ses performances n’ont pas encore été à la hauteur des attentes de l’OM. Son engagement est constant mais il peine parfois dans le placement et balle au pied. De plus, la pression liée à son nouveau statut de titulaire font de lui un joueur qui, pour l’instant, ne parvient pas à se démarquer. Si son comportement exemplaire dans le vestiaire est salué, cela ne lui suffit pas pour s’affirmer comme un joueur clé dans l’effectif marseillais.

La gestion des places extracommunautaires : un facteur décisif pour Murillo

Un autre élément qui pourrait précipiter son départ est la gestion des joueurs extracommunautaires à l’OM. Le club marseillais dispose actuellement de plusieurs joueurs non-européens dans son effectif, et selon La Provence, Murillo pourrait être poussé vers la sortie afin de libérer une place pour un futur renfort. Cette contrainte administrative, combinée aux performances moyennes du joueur, pourrait inciter l’OM à se séparer de l’international panaméen, soit par un prêt, soit par un transfert permanent.

Quel avenir pour Amir Murillo à l’OM ?

À 28 ans, Murillo se trouve à un tournant de sa carrière. Si son adaptation à l’OM ne s’améliore pas, un départ dès le mercato d’hiver semble envisageable, surtout si le club souhaite renforcer d’autres secteurs de son équipe. Le défenseur panaméen devra rapidement montrer qu’il est capable de répondre aux attentes pour conserver sa place au sein de l’équipe. Le mercato hivernal pourrait bien marquer un tournant décisif dans son avenir à Marseille.