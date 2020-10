Mercato OM : Un départ de Radonjic cet hiver?

Nouvel extrait du SAV Live diffusé en direct sur notre chaîne Twitch tous les mardis soirs. Taksolo, l’un de nos subs a posé une question dans le chat. Voici la réponse de Nicolas Filhol !

En difficulté depuis le début de la saison, Nemanja Radonjic semble avoir perdu des places dans la hierarchie d’André Villas-Boas.

C’est plus un minot, il doit se réveiller

Un départ à prévoir dès cet hiver? C’était la question de l’un de nos subs sur Twitch, Taksolo. Nicolas Filhol y a répondu.

« On verra puisque, comme on dit dans le football, tout va très vite. Mais effectivement, c’est un peu plus compliqué pour lui vu qu’il y a plus de solution maintenant. Thauvin est revenu sur l’autre côté, Germain qui peut jouer à droite. Henrique est arrivé et t’as aussi Aké. Ça commence à faire du monde qui peut jouer à gauche. Si ses entrées sont toujours aussi ratés… Il a dribblé la terre entière et lui aussi parfois. C’est une attitude qui énerve le coach, ses coéquipiers et les supporters aussi. Il a de la qualité, je ne le jète pas à la poubelle. Mais il n’a pas la mentalité. Ce n’est plus un minot, il doit se réveiller pour faire un minimum de carrière. Il doit jouer avec sa qualité, avec un peu plus d’intelligence. S’il ne relève pas la tête, avec une offre cet hiver, l’OM pourrait s’en débarrasser. »

Nicolas Filhol – Source : SAV LIVE (20/10/20)

