Mercato OM : Un départ définitif officialisé !

Alors que Pablo Longoria prépare les grandes manoeuvre pour le mercato estival, un premier départ vient d’être confirmé ! Lucas Perrin est définitivement transféré au RC Strasbourg.

Formé à l’Olympique de Marseille, dans le club de sa ville, Lucas Perrin a pris son envol l’été dernier en direction de Strasbourg pour acquérir du temps de jeu. Souvent remplaçant et rarement utilisé par André Villas-Boas et par Jorge Sampaoli ensuite, le minot a eu l’occasion de disputer beaucoup plus de matchs cette saison sous les ordres de Julien Stéphan. En effet, Perrin a pris part à 30 matchs en Ligue 1 cette saison et a même inscrit un but en Ligue 1.

Perrin signe à Strasbourg, pour 1,5M€

Avant d’affronter l’OM, le club alsacien a officialisé le transfert définitif du défenseur central. Lucas Perrin a signé un contrat de 3 ans avec le RCSA ! Encore un jeune du centre de formation bradé…

🖊️ 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠𝐞𝐨𝐢𝐬 ! Prêté par l’@OM_Officiel avec option d’achat lors de l’exercice 2021-22, @PerrinLucas5 s’est engagé définitivement avec le Racing jusqu’au 30 juin 2025 ⤵️ pic.twitter.com/hZicYDHUQa — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 18, 2022

Présent en conférence de presse en avril dernier, le défenseur axial avait expliqué très bien se sentir en Alsace et espère y rester la saison prochaine.

« Comme je l’ai dit plusieurs fois, je me sens bien ici. Après, moi, je reste focalisé sur la saison, sur les cinq derniers matchs. Je pense qu’on a de belles choses à vivre. C’est mon agent et le président qui gèrent ça avec l’OM. C’est à eux de se mettre d’accord s’il doit y avoir quelque chose ou pas. Ce ne sont pas mes affaires et je ne reste concentré que sur le foot. Honnêtement, je suis au courant de rien. Moi, je suis bien ici, je me sens bien, il y a une bonne ambiance. Donc oui, j’aimerais bien rester ici. » Lucas Perrin – Source: Conférence de presse (22/04/2022)

Lopez + Kamara + Perrin = 3M€ ?

« J’ai vu Perrin jouer, vrai défenseur, indiscutable, devenu un pilier central avec Strasbourg, il est droit, il joue parfaitement le hors jeu, il est grand, élégant, puissant, il a quelque chose quoi. Et puis y’a Kamara (…) je parle même pas de Lopez qui est titulaire chez les 6 ou 7ème d’Italie qui part pour 2,5 millions, Kamara il va partir gratuitement, Perrin option d’achat à 1,5 million. T’as formé 3 joueurs fabuleux et l’Olympique de Marseille encaisse 3 millions, 3,5 millions (…) Le centre de formation il est à la rue, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas quoi, je suis pas à l’intérieur du club mais à la formation, on change beaucoup (…) Mais on a une réserve qui est dernière avec 8,9 points de retard et qui va descendre. » Joel Cantona – Source : Football Club Marseille (14/04/2022)