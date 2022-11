Mercato OM : Un départ déjà acté dans la tête de Pablo Longoria?

Ça devient de plus en plus compliqué pour Luis Suarez à l’Olympique de Marseille. D’après les informations de Florent Germain sur BFM TV, le club envisage sérieusement de se séparer du Colombien.

L’Olympique de Marseille a investi sur Luis Suarez lors du mercato d’été dernier. Seulement, l’attaquant colombien n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif d’Igor Tudor. La volonté et l’implication semblent être là mais le facteur talent pèche un peu, si bien que Bamba Dieng lui est clairement passé devant dans la hiérarchie.

Luis Suarez, déjà vers un départ?

Pour Florent Germain, journaliste pour RMC qui était sur BFM Marseille, l’OM réfléchit sérieusement à se séparer de l’ancien joueur de Grenade. Cet hiver pourrait être un mercato décisif pour l’avenir du Colombien à Marseille. Luis Suarez est clairement mis de côté par le coach depuis quelques matchs et n’entre même plus lors des rencontres.

« Bamba Dieng, il faut se positionner. Est-ce qu’il devient le numéro 2 au poste des attaquants ? En tout cas, si l’OM trouve une solution pour Luis Suarez, ils le prêteront ou ils le vendront. Javier Ribalta et Pablo Longoria le voyaient devant Bamba Dieng. Ils se sont fait à l’idée que très clairement que Luis Suarez ne faisait pas l’affaire, qu’il avait trop de lacunes techniques. Et cet hiver, s’ils trouvent une solution, ils vont essayer de se séparer de Luis Suarez. Bamba Dieng, ça dépendra de sa coupe du monde. Imaginons, il flambe, sa valeur marchande augmente… une coupe du monde c’est particulier, tu mets trois buts et tout d’un coup… » Florent Germain – Source : BFM Marseille (15/11/22)

⚽ Quel mercato d’hiver pour l’OM? pic.twitter.com/VOEI6NbDZJ — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) November 14, 2022

Le retour de Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez — Longoria

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez »