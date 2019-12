Mercato OM: Un départ (possible) dès Janvier pour ce placardisé ?

Il a été recruté lors du premier mercato de l’ère McCourt à l’OM. Pourtant, Grégory Sertic ne s’est jamais imposé à Marseille et pourrait quitter (ou pas) le club par la petite porte avant la fin de la saison…

L’OM avait tout de même payé 1,5M€ à Bordeaux pour racheter les six derniers mois de son contrat. Lors des derniers jours du mercato hivernal 2017 (le 30 janvier), Grégory Sertic était officiellement transféré à Marseille. Entre blessures, méforme et niveau insuffisant, ce recrutement est un des plus gros échecs du staff marseillais.

De plus, Sertic est un symbole des recrutements made in Garcia, un joueur trentenaire (il a 30 ans depuis août dernier) qui vient empocher un gros salaire à l’OM. Sauf qu’en plus, l’ancien bordelais n’a quasiment pas joué et qu’ il est sous contrat avec les mêmes agents que l’ancien coach olympien. Un énorme flop pourrait quitter l’OM cet hiver si il trouve une porte de sortie. Selon l’Equipe, le joueur « venu dans les valises de Rudi Garcia en janvier 2017 partira libre cet été, et pourquoi pas dès janvier s’il trouve une porte de sortie. » . L’entraîneur s’était exprimé sur Sertic en conférence de presse, le portugais ne comptait pas vraiment sur lui…

On cherche des options pour lui– AVB

« Greg continue de s’entraîner avec nous, mais en réalité on cherche encore des options pour lui. Je ne pense pas qu’il sera dans le groupe. Il le sait, on en a déjà parlé. Je pourrais lui donner une opportunité, mais je ne pense pas. » AVB– Conf OM