Mercato OM : Un départ inéluctable dès cet hiver !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2022, Ruben Blanco semblait promis à un rôle important au sein de l’effectif phocéen. Cependant, une série de blessures et une concurrence accrue ont progressivement relégué le gardien espagnol dans l’ombre. Alors qu’il n’est plus convoqué pour les matchs et que sa place au sein de l’équipe paraît compromise, son départ du club devient une évidence, marquant la fin d’un passage mitigé sur la Canebière.

Le gardien espagnol Ruben Blanco, 29 ans, devrait quitter l’Olympique de Marseille durant le mercato hivernal. Gravement blessé cet été, il a perdu sa place dans la hiérarchie au profit de Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange, tous deux recrutés cet été pour palier son absences longues durée. Depuis son retour en décembre, Blanco n’est même plus inscrit dans les feuilles de match, rétrogradé derrière le jeune Jelle Van Neck, désormais troisième choix. Recruté en 2022 pour 1,5 million d’euros, Blanco n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM, totalisant seulement 12 apparitions en deux saisons. Il n’en demeure pas moins un salaire important de l’effectif olympien qu’il faudra exfiltré au plus vite.

Un départ inéluctable

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Ruben Blanco ne fait désormais plus partie des plans de l’Olympique de Marseille et de son entraineur Roberto De Zerbi. Conscient du faible intérêt que suscite le gardien sur le marché européen malgré son sérieux et son professionnalisme, le club phocéen pourrait même envisager de le libérer gratuitement afin de réduire sa masse salariale, explique le quotidien La Provence ce samedi. Ce départ, devenu une priorité, permettrait à l’OM de tourner définitivement la page et de se concentrer sur les nouvelles bases établies au poste de gardien.

