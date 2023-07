Mercato OM : Un départ officialisé en début de semaine !

Sead Kolasinac a donné satisfaction cette saison à l’Olympique de Marseille qui souhaitait le faire prolonger. Malheureusement le Bosnien semble prendre la direction de l’Italie…

En effet, l’ancien d’Arsenal devrait selon toute vraisemblance s’engager à l’Atalanta Bergame. Pour Fabrizio Romano, il devrait s’envoler pour l’Italie en début de semaine pour y passer sa visite médicale.

Sead Kolasinac will fly to Italy early next week in order to undergo medical tests and sign the contract as new Atalanta player. 🇧🇦 #transfers

Former Arsenal LB won’t extend with OM and will try new chapter in Serie A. pic.twitter.com/FO294EAas7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023