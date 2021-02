Mercato OM : « Un départ vers Liverpool aurait pu être un grand pas pour ma carrière… »

En conférence de presse ce mardi, Caleta-Car a répondu aux questions des journalistes. Proche de rejoindre Liverpool cet hiver, il a affirmé ne pas regretter d’être resté à Marseille.

« Je vais regarder les deux matchs de Ligue Des Champions parce que j’aime cette compétition. Oui j’ai reçu une offre de Liverpool, c’est un des plus grands clubs en Europe donc c’était un honneur. Nous avons décidé avec l’OM que j’allais rester. L’OM est un club qui a beaucoup à me donner, j’ai encore des progrès à faire et j’espère que c’est ce qui va arriver à l’avenir. J’étais heureux d’avoir eu une offre de Liverpool mais je ne regrette pas d’être resté. Un départ vers la Premier League aurait pu être un grand pas pour ma carrière mais je me concentre sur l’OM. » Duje Caleta-Car – Source : Conférence de presse (16/02/21)