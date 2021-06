Mercato OM: Un favori pour remplacer Sakai ?

Après le départ de Sakai vers son pays natal, le Japon, Pablo Longoria va devoir lui trouver un remplaçant. Alors que le dossier Lirola traine en longueur, l’OM aurait jeté son dévolu sur un joueur du FC Metz.

L‘Olympique de Marseille n’a toujours pas recruté Pol Lirola, malgré son envie de rester. Après le départ de Sakai, l’équipe dirigée par Jorge Sampaoli se retrouve donc sans latéral gauche titulaire. Ainsi, selon les informations de La Provence, Pablo Longoria multiplierait les cibles dans ce secteur de jeu, même si un profil serait sa priorité. D’après le quotidien régional, la piste la plus chaude et la plus avancée mènerait à Fabien Centonze du FC Metz. Auteur d’une saison pleine, le latéral de 25 ans joué 36 matchs de championnat cette saison. Les dirigeants lorrains ne devraient pas laisser partir leur élément à n’importe quel prix, transfermarkt évalue sa valeur marchande à 8 millions d’euros. A voir, s’il est capable de s’adapter au système de jeu à 5 défenseurs de l’entraineur argentin…

CE N’EST PAS SEULEMENT LONGORIA MAIS AUSSI LE COACH SAMPAOLI QUI DÉCIDE — LOPEZ

Pour fêter nos 50 000 abonnés, Maxime Lopez était sur notre plateau de 20h à 21h lors de notre live qui a duré 16h le 31 mai dernier. Ce dernier s’est exprimé sur le mercato de l’OM après une question de l’un de nos viewers. Il pense que l’OM doit miser sur Lirola…

« On attend de voir ce que Longoria va faire ! Son travail commence seulement maintenant. Je ne suis personne pour le juger, maintenant je suis extérieur au club. Les noms qui reviennent sont intéressants. Ce n’est pas seulement Longoria mais aussi le coach Sampaoli qui décide. Les profils iront dans son système. Il faut que Lirola et Milik restent surtout, je les ai énormément apprécié cette saison. Ils ont pas mal aidé l’équipe à sortir la tête de l’eau. En terme de recrutement, les noms qui sortent sont intéressants. Gerson je m’en souviens quand il était à la Fiorentina, c’était un bon joueur. Almada je connais bien de Football Manager ! (rires) Mattéo (Guendouzi) j’étais en sélection des jeunes avec lui. C’est un très bon joueur, ce n’est pas pour rien qu’il jouait à Arsenal ! Il a fait une bonne saison au Hertha Berlin mais il était blessé là. Oui il a un gros caractère ! » Maxime Lopez – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)