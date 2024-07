Mercato OM : un flop devenu indésirable pisté en Ligue 1 ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM continue de dégraisser et métamorphoser son effectif cet été. Après avoir placé plusieurs cadres sur la liste des transferts, le club s’occupe également de ses indésirables. Arrivé cet hiver, c’est Ulysse Garcia qui pourrait déjà repartir, quelques mois après son arrivée. Alors qu’il a peiné à convaincre durant 6 mois, le latéral serait pisté par l’ASSE.

Comme de nombreux joueurs arrivées ces derniers mois au club, Ulysse Garcia pourrait désormais faire le chemin inverse et quitter l’OM dans les semaines à venir. Le latéral gauche suisse a peiné à convaincre durant son passage à Marseille, tout comme d’autres recrues également placé sur la liste des transferts.

Ulysse Garcia vers l’ASSE ?

Acheté pour 4 millions d’euros pour suppléer Quentin Merlin, Ulysse Garcia serait, d’après les informations de La Provence, observé par Saint-Etienne, qui est remonté en Ligue 1 cette année. Si l’OM cherche à se débarrasser de son latéral gauche, pas sur cependant qu’il le laisse partir pour une somme inférieure à son prix d’arrivé.

Plan B en cas d’échec d’un autre dossier

Ulysse Garcia n’est pas la piste prioritaire de l’ASSE qui espère encore signer Matthieu Udol, le joueur de Metz. Un dossier pour l’instant en échec qui a poussé les dirigeants stéphanois à se rabattre sur le joueur de Marseille. Avec ses 14 apparitions avec les couleurs de l’OM et un triste bilan de 0 but et 0 passe décisive, le joueur ne sera pas retenu par la direction.