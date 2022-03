Mercato OM : Un gardien turc pour concurrencer le duo Lopez – Mandanda ?

Alors que Jorge Sampaoli a relégué sur le banc Steve Mandanda cette saison, ne le faisant jouer que pour les coupes, Pau Lopez semble être son choix numéro 1. Et selon les informations de But Football Club, un gardien turc pourrait bien faire évoluer ses plans.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Rome, le gardien espagnol Pau Lopez s’est rapidement imposé en solution numéro une dans les cages de l’Olympique de Marseille. Une situation qui a exaspéré les supporters marseillais, car ces derniers ont vu la légende de l’OM Steve Mandanda être relégué sur le banc de touche. L’ancien international français ne jouant que lors des matchs de coupes.

Toutefois il se pourrait bien que ce duo évolue si l’on en croit les informations de But Football Club.

L’OM sur les tablettes du turc Altay Bayindir, le LOSC aussi ?

En effet selon les renseignements donnés par le media But Football Club, il semblerait que les dirigeants de l’Olympique de Marseille soient intéressés par le profil du portier turc Altay Bayindir. Alors qu’il évolue actuellement à Fenerbahçe, le jeune gardien de but de 23 ans réalise des prestations de qualité avec son club depuis plus de deux ans. De quoi attirer également l’intérêt du LOSC dans ce dossier.