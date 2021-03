Mercato OM : Un gros chèque à venir pour Caleta Car ?

Il a été annoncé proche d’un départ lors du dernier mercato d’hiver, Duje Caleta Car devrait quitter Marseille cet été…

Considéré comme une des valeurs marchandes de l’effectif, l’international croate a été annoncé proche de Liverpool l’hiver dernier. Le club anglais cherchait un défenseur central suite aux blessures de plusieurs éléments clés à ce poste (notamment Virgil van Dijk et Joel Matip). Finalement, l’OM et le club anglais n’avaient pas trouvé d’accord et Caleta Car était resté à Marseille. Le dossier pourrait être relancé dès cet été…

29M€ pour Caleta Car ?

En effet, selon le Liverpool Echo, le club anglais pourrait faire une nouvelle proposition à l’OM en vue d’obtenir la signature de son défenseur croate. Même si Jurgen Klopp a recruté deux défenseurs cet hiver, la piste serait toujours étudié. Le média anglais évoque un montant estimé de 29M€. Le joueur de 24 ans est lié avec l’OM jusqu’en 2024, il avait été recruté en provenance du RB Salzbourg en juin 2018 pour un montant estimé à 19M€.