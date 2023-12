Mercato OM : Un gros club européen sur Balerdi ?

Souvent critiqué mais souvent aligné par les différents entraineurs de l’OM, Léonardo Balerdi suscite des controverses à cause de ses erreurs flagrantes. Pour autant, le défenseur argentin serait visé par un gros club italien.

En effet, selon le journaliste Ekrem Konur, « la Juventus surveille la situation du défenseur belge de Rennes, 23 ans, Arthur Theate, et du défenseur argentin de Marseille, Leonardo Balerdi, 24 ans. » Léonardo Balerdi est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, il a disputé 12 matches de Ligue 1 et 5 de Ligue Europa cette saison pour un total de 1401 minutes jouées.

💣💥#EXCL | Juventus are monitoring the situation of Rennes’ 23-year-old Belgian defender Arthur Theate and Marseille’s 24-year-old Argentine defender Leonardo Balerdi. 🇧🇪🇦🇷 ⚫ #ForzaJuve pic.twitter.com/tRir4QXhhE

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 21, 2023