Mercato OM : Un gros club pense à Bouna Sarr ? Un montant évoqué…

L’OM est contraint de vendre cet été pour diminuer son abyssal déficit. Alors qu’André Villas-Boas aurait reçu des garanties sur certains joueurs clés, le club doit trouver des solutions. Bouna Sarr pourrait en être une…

Même s’il se sent bien à Marseille et qu’André Villas Boas l’a énormément fait jouer, l’ailier ou latéral droit pourrait recevoir de belles offres cet été. Alors qu’Everton et surtout le FC Séville s’intéressent à lui, un club d’une autre envergure serait toujours sur le coup. En effet, selon le média espagnol El Gol Digital, l’Atlético de Madrid cherche un latéral droit et a coché le nom du joueur marseillais.

l’Atlético pense toujours à Sarr

Si Diego Simeone dispose de trois arrières droits, seul Sime Vrsaljko a la confiance de son coach. L’anglais Kieran Trippier est au cœur d’un scandale autour de paris sportifs, il pourrait être suspendu et/ou quitter l’Espagne. Santiago Arias devrait être transféré. Bouna Sarr pourrait donc venir conccurencer l’international croate. Le média évalue le transfert autour des 10M€. Reste à savoir si le joueur de 28 ans sera tenté par ce type de challenge ou par une saison de plus à l’OM avec une participation à la Ligue des Champions…