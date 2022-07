Mercato OM: Un indésirable relancé par Tudor ?

De retour après un prêt peu convaincant dans son club formateur l’OGC Nice, Jordan Amavi pourrait avoir sa chance à l’OM sous les ordres d’Igor Tudor…

Parti en prêt à l’OGC Nice cet hiver, d’après l’Equipe, Jordan Amavi n’a pas fait l’unanimité dans le club azuréen. Julien Fournier apprécie le joueur, Christophe Galtier un peu moins. Le latéral gauche a eu une moitié de saison compliquée, il n’est apparu qu’à 8 reprises en championnat, à cause d’une blessure prématuré. Une fois rétabli, Amavi n’a pas réintégré le onze au détriment de Melvin Bard qui a réalisé une bonne saison.

Tudor prêt a relancer Amavi ?

Prolongé à la surprise générale l’année dernière jusqu’en juin 2025, le natif de Toulon ne rentrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli, difficile donc de l’imaginer rester au club. Mais la donne a changé lorsque l’Argentin a démissionné et que son successeur Igor Tudor a débarqué à l‘OM. En effet, selon l’Equipe, le Croate pourrait laisser sa chance au Français, qui pourrait donc revêtir le maillot marseillais…

Je montrais de l’envie à l’entraînement, mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. – Amavi

Mis à l’écart par Sampaoli, qui ne lui faisait pas confiance, le latéral gauche de 27 ans avait admis ne pas avoir compris les raisons et estimait n’avoir eu aucune explication.

« La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli à la place de Villas-Boas), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu’en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. (Sur son départ en hiver) Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe » Jordan Amavi – Source : Nice-Matin (29/05/2022)

« Il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur » -Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).