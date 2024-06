Mercato OM : Un international U18 arrive !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L‘Olympique de Marseille peine, depuis des années, à promouvoir en équipe première des jeunes de son centre de formation. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, les Phocéens se distinguent dans le recrutement de jeunes en post-formation, un international U18 va signer un contrat pro de 3 ans !

Selon le journal le Parisien, l’OM devrait recruter Alexi Koum. Ce latéral gauche de 18 va signer son premier contrat professionnel avec l’e club olympien, un bail de 3 ans pour cet international U18. « Le jeune joueur va débarquer en provenance de l’AJ Auxerre : Alexi Koum. Le latéral gauche va signer son premier contrat professionnel de 3 ans à Marseille. Passé plus jeune par Valenton et Brétigny en région parisienne, le défenseur de 18 ans compte plusieurs sélections dans les équipes de France U16, U17 et U18. En fin de bail dans son club formateur, il avait reçu une offre de prolongation de la part de l’AJA qui lui proposait seulement un contrat stagiaire, et pas pro. La direction auxerroise a été prévenue de son départ la semaine dernière. »

Alexi Koum, 18 ans latéral gauche, va s’engager avec l’OM

Mercato : l’OM recrute le jeune espoir Alexi Koum

C’est le cas notamment d’Emran Soglo (18 ans), qui est la révélation de ce début de saison. Passé par le centre de formation de Chelsea, le milieu, pisté par le Bayern Munich, a décidé de revenir dans son pays natal, à Marseille, en 2022. L’international espoirs anglais a inscrit son premier but lors de sa première apparition face à Metz (2-2) il y a 3 semaines. François-Régis Mughe (19 ans), originaire de Douala, au Cameroun, à quant à lui été repéré par le club phocéen en juin 2022 avec lequel il a signé un contrat de 5 ans. Il dispute ses premières minutes sous le maillot olympien le 1er mars 2023 face à Annecy (entrée à la 92e) en quarts de finale de Coupe de France où il marque le but de l’égalisation devant son public (2-2, 6-7 tab).