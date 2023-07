Mercato OM : Un jeune Brésilien dans le viseur ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

D’après les informations du média brésilien GrêmioNews, l’OM aurait demandé des renseignements concernant la situation du milieu de terrain de 23 ans, du Grêmio, João Paulo Bitello.

Le milieu de terrain du Grêmio, João Paulo Bitello (23 ans) serait sur les tablettes de l’OM, selon GrêmioNews. Considéré comme l’un des grands espoirs du championnat brésilien, Bitello est suivi par plusieurs gros clubs européens.

D’après le media gremista, l’AS Monaco se montrerait le plus agressif pour le milieu de terrain, le club de la principauté aurait déjà fait deux offres dont une de 10 millions d’euros. Les deux propositions ont été refusées par Grêmio, qui attendrait au moins 13 millions pour son joueur, d’après les informations de GrêmioNews. Une information surprenante, car l’OM est bien fourni au milieu de terrain…

L’OM déjà trop fourni au milieu ?

A cada semana, Bitello ganha novos interessados. Desta vez, quem buscou informações foi o Olympique de Marseille, da França. Abaixo, conteúdo completo sobre a informação apurada com o @Kaliel1807:https://t.co/4OVsyD3MDD — Talis Andrey de Mello (@MelloTalis) July 10, 2023

Une grosse concurrence sur le dossier

En plus de l’OM et de l’AS Monaco, d’autres clubs européens seraient très intéressés par Bitello. Parmi eux, le CSKA et le Spartak Moscou (Russie), Benfica et le Sporting (Portugal) ainsi que l’Union Berlin (Allemagne).

Bitello est capable de jouer au coeur du jeu, comme sur le côté droit. Son profil polyvalent pourrait plaire à Marcelino, si l’OM décide d’employer les grands moyens pour le Brésilien. Cependant, le prix élevé demandé pour un joueur ne connaissant pas l’Europe pourrait calmer les ardeurs des dirigeants phocéens, en quête de certitudes cet été.