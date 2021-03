Mercato OM: Un jeune de la région signe un ANS

Jeune joueur de l’Olympique Rovenain, Lois Lacroix a signé un accord de non-sollicitation avec l’OM.

L’OM vient de signer un accord de non-sollicitation avec Lois Lacroix, jeune joueur U14 de l’Olympique Rovenain. En partenariat avec l’Olympique de Marseille dans le projet OM Next Génération, le club du Rove permet à un deuxième joueur de rejoindre l’OM en l’espace d’une semaine, après la signature de Luca Perret. L’ANS permet à l’Olympique de Marseille de conserver un jeune joueur pendant 5 ans. Durant la totalité de cette période, aucun club n’aura le droit ni la possibilité d’approcher le joueur en question. Lois Lacroix rejoindra son nouveau club à partir de la saison 2022/2023. Il évoluera encore une saison avec l’Olympique Rovenain avant d’enfiler la tunique bleue et blanche.

le projet « om next generation » toujours d’actualité

Initié par Jacques-Henri Eyraud, le projet OM Next Generation continuera avec Pablo Longoria à la présidence. Depuis le début du programme il y a 4ans, l’Olympique de Marseille compte 20 clubs partenaires. En l’espace de deux saisons, six joueurs de l’Olympique Rovenain ont rejoint le projet OM Next Generation.