Mercato OM: Un joueur de l’Atletico Madrid ciblé ?

Bouna Sarr serait dans les petits papiers de l’Atletico Madrid. Et selon un média espagnol, l’OM aimerait attirer un latéral du club espagnol….

En effet, selon le média espagnol El Gol Digital, l’Atlético de Madrid cherche un latéral droit et a coché le nom du joueur marseillais. En effet, Santiago Arias latéral droit colombien ne serait plus désiré dans la capitale espagnol selon Don Balon. Toujours d’après le média espagnol, l’OM serait chaud pour récupérer le joueur et aurait même déjà fait une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur.