Mercato OM : Un journaliste italien annonce des contacts avec Cristiano Ronaldo?

D’après un journaliste italien, l’Olympique de Marseille serait en contact avec l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.

L’Olympique de Marseille aurait pris des contacts avec l’entourage de Cristiano Ronaldo d’après les informations du journaliste Niccolo Ceccarini. Ce dernier a annoncé sur son compte Twitter que le club et l’agent du Portugais, Jorge Mendes, seraient en contacts en vue d’un transfert.

Forcément, ce tweet a fait énormément de bruits auprès des supporters de l’Olympique de Marseille… Il faudrait cependant garder la tête froide dans ce dossier qui s’annonce extrêmement compliqué financièrement.

Courbis valide l’idée Cristiano Ronaldo !

Invité de l’émission Rothen s’enflamme, Rolland Courbis est d’abord revenu sur la situation compliqué que traverse le Portugais à Manchester. L’ancien entraineur de Montpellier s’est ensuite prononcé sur l’avenir de CR7 : Il verrait bien Cristiano Ronaldo rejoindre l’Olympique de Marseille.

» J’ai l’impression que l’on ne se rend pas compte de qui on parle. Beaucoup de médias sont en train de le descendre sous prétexte qu’il est en train de rater sa fin de carrière. Ronaldo a une carrière de footballeur de 20 ans. Une carrière aujourd’hui c’est plus ou moins 13 ans. Lui, il vient de fêter ses 20 ans de carrière. Il est quand même important de rappeler que Ronaldo est un joueur exemplaire. Il arrive une heure avant tout le monde à l’entraînement et part une heure après que tout le monde soit parti. Il faut reconnaître que sa fin de carrière n’est pas très claire. Je pense aujourd’hui que le contexte marseillais pourrait bien lui aller. Je serais curieux de voir si les dirigeants de l’OM vont au moins se poser la question. Il terminerait sa carrière dans un endroit où on parlerait de lui 24H sur 24. Dans l’OM d’aujourd’hui, cela pourrait être une super fin de carrière pour lui. » Rolland Courbis – Source : Rothen s’enflamme (17/08/2022)