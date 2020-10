Mercato OM : Un mastodonte européen veut Sarr !

Ces derniers jours de mercato promettent d’être agités même à l’OM qui ne prévoit pourtant pas réellement d’achats supplémentaires sauf en cas de départs dans son effectif (comme l’a expliqué André Villas-Boas). Et justement une information surprenante en provenance d’Allemagne vient de tomber…

Selon Marc Behrenbeck, journaliste pour Sky Sport, le Bayern Munich aurait des vues sur… Bouna Sarr !

Neben Marc Roca und Callum Hudson Odoi will der FC Bayern noch unbedingt einen Rechtsverteidiger holen. Nach Sky Infos ist der @FCBayern an Bouna Sarr von @OM_Officiel interessiert. Eine Möglichkeit ist, dass Cuisance dafür nach Marseille geht. @Sky_MaxB — Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) October 4, 2020

« En plus de Marc Roca et Callum Hudson Odoi, le FC Bayern souhaite toujours un arrière droit. Selon Sky Infos, c’est à Bouna Sarr de l’Olympique de Marseille que pense le FC Bayern. Une possibilité est que Cuisance se rende à Marseille pour faire aboutir le transfert. » Marc Behrenbeck

On ne cherche rien sauf si on a des propositions et donc des sorties — Villas-Boas

« Jean Michael Seri ? L’ex joueur de Nice ? non, non. Je ne cherche rien (rires). On ne cherche rien sauf si on a des propositions et donc des sorties (de joueurs). Et non plus Matteo Guendouzi, je ne sais pas d’où c’est sorti, pourquoi. Ce n’est pas vrai du tout ! (…) On verra, mais c’est vendredi, il y a les examens médicaux à faire, et on n’a pas reçu d’offres. Désolé (rires…). »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (02/10/2020)