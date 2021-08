À la quête d’un milieu de terrain pour anticiper un éventuel départ de Boubacar Kamara lors du mercato estival, l’OM aurait pris des renseignements sur Guido Rodriguez, mais a été refroidi par les demandes du Betis.

À un an de la fin de son contrat, l’incertitude règne toujours sur l’avenir de Boubacar Kamara. Lié à l’OM jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain olympien n’a toujours pas prolongé son contrat. Une situation qui embarrasse le président Pablo Longoria, qui ne souhaite pas le voir partir libre la saison prochaine. Face à cette situation complexe, il pourrait donc se résoudre à vendre Boubacar Kamara dès cet été. Et le milieu de terrain ne manquerait pas de prétendants puisque l’AC Milan et Newcastle semblent très intéressés par son profil. Ces derniers jours, la presse italienne révélait même qu’un accord de principe existait entre le joueur et les Rossoneri. Toutefois, le club italien doit désormais se mettre d’accord avec les dirigeants phocéens. D’autre part, le club anglais aurait offert un montant de 11 millions d’euros pour s’attacher ses services. Pas sûr que cette offre puisse satisfaire Pablo Longoria, qui demande au moins 20 millions d’euros pour céder Boubacar Kamara.

Guido Rodriguez pour remplacer Kamara ?

En revanche, l’OM souhaiterait anticiper le départ de Boubacar Kamara pour ne pas être pris au dépourvu. À en croire les informations révélées par Foot Mercato ce matin, l’OM a pris des renseignements sur le profil de Guido Rodriguez. Après avoir récemment remporté la Copa America avec l’Argentine, le milieu de terrain suscite l’intérêt de nombreuses équipes en Europe. Mis à part les Phocéens, Arsenal aurait également pris des renseignements. Toutefois, le Betis ne semble pas enclin à s’en séparer aussi facilement. Comme le révèle Foot Mercato, l’OM et les Gunners auraient été refroidi par les exigences financières du club espagnol. En effet, la clause libératoire de Guido Rodriguez est fixée à 80 millions d’euros. Même si son prix aurait pu être négocié, l’OM n’était pas disposé à dépenser un montant aussi élevé. Par ailleurs, le milieu de terrain argentin entre déjà dans les plans de son entraîneur cette saison et l’a fait savoir à ses dirigeants. Une piste à oublier pour Pablo Longoria.

L’OM a pris des renseignements sur Guido Rodriguez, finalement jugé trop cher https://t.co/NhWmHO9wvP — Foot Mercato (@footmercato) August 4, 2021

Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant – Pablo Longoria

Face à cette situation complexe avec Boubacar Kamara, Pablo Longoria s’était montré agacé en conférence de presse. Il n’apprécie pas d’avoir des joueurs en fin de contrat dans son effectif.

« Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant, encore plus quand ils viennent du centre de formation. Je n’aime pas en avoir dans notre effectif. Personne n’est au-dessus de l’institution. La position de l’OM avec tous les joueurs, c’est que ce n’est pas plaisant et qu’on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)