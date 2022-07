Mercato OM : Un international guinéen dans le viseur de Longoria ?

Selon le média italien TuttoMercatoWeb, Mady Camara serait sur les tablettes de plusieurs équipes européennes, dont le Torino, le FC Valence et l’OM. Le milieu de terrain de l’Olympiakos est encore lié à son club jusqu’en 2024.

Mady Camara, le milieu guinéen de l’Olympiakos, intéresserait le Torino mais pas seulement. Selon TuttoMercatoWeb, l’international guinéen (21 matchs, 1 but) serait aussi dans le viseur de Valence et de l’OM. En effet, Longoria multiplie les pistes au milieu de terrain, puisque le départ de Kamara n’a toujours pas été compenser et que les dossiers Veretout, Ndombélé et Fofana semblent irréalisables sans ventes.

Un autre Camara pour remplacer Bouba ?

Valbuena nous avait conseillé son coéquipier, il y a deux ans pendant le confinement. En effet, Mady Camara connaît bien le championnat de France où il a évolué deux ans à Ajaccio avant de rejoindre l’Olympiakos. Il totalise aujourd’hui, une trentaine de matchs en compétition européenne entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Alors que l’OM a dû mal à trouver un milieu de terrain pour venir épauler Guendouzi, Gerson, Rongier et Gueye, le club phocéen pourrait se tourner vers Camara. Le joueur de 25ans est estimé à 11M€ par Transfermarkt et il lui reste encore 2ans de contrat. Affaire à suivre.

La stratégie va donc changer sur certains postes

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs ». Pablo Longoria – conférence de presse (07/07/2022)