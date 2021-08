Après avoir recruté Gerson ou encore Mattéo Guendouzi, l’OM serait toujours à la recherche d’un milieu de terrain en cas de départ de Boubacar Kamara. Des discussions avancées auraient lieu avec Riechedly Bazoer.

Ces dernières saisons, le milieu de terrain de l’OM est le secteur qui connaît le plus de changements. Après avoir enregistré les départs de Morgan Sanson du côté de l’Angleterre et ceux de Maxime Lopez et de Kevin Strootman du côté de l’Italie, l’OM s’est renforcé avec les arrivées de Pape Gueye, la saison dernière et celles de Gerson et de Mattéo Guendouzi lors du mercato estival. Toutefois, l’OM n’aurait pas terminé son recrutement dans ce secteur de jeu. Ces dernières semaines, les dirigeants se prépareraient à un départ de Boubacar Kamara et souhaiteraient anticiper son remplacement. En effet, la presse italienne a même révélé que le milieu de terrain olympien aurait un accord de principe avec l’AC Milan et tout pourrait s’accélérer en cas d’accord avec l’OM. Parmi les pistes étudiées par le club phocéen pour remplacer Boubacar Kamara, l’une d’entre elles mènerait au profil de Riechedly Bazoer.

UN DUEL OM – MILAN POUR BAZOER ?

Son nom avait déjà été évoqué du côté de Marseille il y a quelques jours. Le média néerlandais De Gelderlander révélait que Riechedly Bazoer était favorable à un départ de Vitesse Arnhem. Le milieu de terrain est sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en juin 2022. Alors que les Phocéens semblaient avoir formulé une offre de 4 millions d’euros, son club n’était pas ouvert à un départ.

Aujourd’hui, la donne semble avoir changé dans ce dossier. À en croire les informations révélées par Calciomercato.com, Riechedly Bazoer serait aujourd’hui en pourparlers avec l’OM en vue d’un transfert cet été. Toutefois, l’AC Milan appréciait déjà son profil lorsqu’il évoluait à l’Ajax. Mais cette fois-ci, les Rossoneri comptent sur la venue de Riechedly Bazoer à l’OM pour lancer les grandes manœuvres avec Boubacar Kamara. En effet, si l’OM attire le néerlandais, un départ de Boubacar Kamara du côté de l’AC Milan pourrait être en bonne voie. Également capable d’évoluer en défense centrale, Riechedly Bazoer pourrait apporter toute sa polyvalence à Jorge Sampaoli. Cette saison, il a pris part à 29 rencontres d’Eredivisie et a inscrit 5 buts.

Ik kan niet goed genoeg Italiaans om te weten of ze het als optie geven of dat AC Milan echt geïnteresseerd is in Bazoer https://t.co/a2UwUoGl84 — David (@Davitesse) August 3, 2021

JE N’AIME PAS AVOIR UN JOUEUR EN FIN DE CONTRAT DANS MON EFFECTIF — LONGORIA

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille à l’issue du mercato. Le défenseur central de formation laisse planer le doute concernant son avenir. Une situation que n’apprécie pas le président Pablo Longoria. Dernièrement, il s’est montré agacé en conférence de presse.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)