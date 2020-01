Mercato OM : Un minot lancé par Villas Boas veut toujours partir cet hiver

Lancé par André Villas Boas lors de la préparation estivale, Florian Chabrolle (21 ans) envisage toujours de quitter l’Olympique de Marseille sous forme de prêt d’ici la fin du mercato d’hiver.

S’il a participé activement à la préparation estivale, Florian Chabrolle n’a finalement joué qu’un seul match depuis le début de la saison, pour un total de seulement 18 minutes de jeu. Il faut dire qu’au poste de milieu de terrain, où le fait évoluer André Villas Boas, la concurrence est rude.

Troyes et Clermont toujours sur le coup ?

Son départ sous forme de prêt lors du mercato hivernal a donc été évoqué. Et à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, celui-ci semble toujours d’actualité. C’est en tout cas ce qu’indique le journal La Provence. dans ses colonnes ce mercredi, le quotidien régional explique ainsi que le minot issue du centre de formation olympien garde toujours espoir et que plusieurs clubs de Ligue 2 sont toujours intéressés, notamment Troyes et Clermont.

Toutefois, les deux écuries, ne seraient pas intéressées par un prêt sec sans option d’achat. Elles pourraient ainsi patienter jusqu’à la la fin saison pour tenter de s’attacher ses services lors du prochain mercato estival.