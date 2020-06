Mercato OM : Un minot veut prendre son temps pour signer son premier contrat pro…

Après avoir reçu une proposition, Niels Nkounkou préfère patienter mais ne devrait pas s’engager avec l’OGC Nice comme évoqué ces dernières semaines.

Cela fait quelques jours que l’Olympique de Marseille s’active sur le dossier de ses jeunes du centre de formation. Après avoir signé cinq joueurs ce vendredi, le club aurait tenté de boucler le dossier Niels Nkounkou.

Nkounkou n’ira pas à Nice?

Le latéral gauche robuste formé au club n’a toujours pas signé pro. Depuis plusieurs semaines, son nom est lié à l’OGC Nice. Selon Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot, le minot ne devrait pas s’engager avec l’OGC Nice. Le joueur aurait reçu une proposition de contrat de la part de l’Olympique de Marseille mais souhaiterait prendre son temps avant de livrer une réponse.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrent OM : L’OGC Nice fait son marché à Lyon?

En discussion avec l’OM, qui lui a proposé un premier contrat pro, Niels Nkounkou souhaite prendre son temps avant de donner sa réponse. Contacté par l’OGC Nice, il n’ira pas chez les aiglons. #Mercato @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) June 13, 2020

« Il ne progresse pas en fait. Ce serait trop méchant de dire que c’est un manque de travail surtout que l’ancien coach de la réserve, David Le Frapper, me disait que c’était un gros bosseur. Mais tous ceux qui voient les matches ont du mal à le voir passer un cap. Offensivement, il a des qualités techniques très au dessus de la moyenne. Physiquement, c’est le haut du panier. Il va tellement vite, très musclé, il ne perd pas un duel… C’est là où c’est frustrant avec lui, t’as l’impression qu’il lui manque un poil de concentration. Des fois, on a l’impression qu’il s’en fout… Je ne sais pas si c’est vrai ou pas, c’est juste une impression. Le week-end dernier, sur les quatre buts encaissés par l’OM, il y en a trois qui passent sur son côté… »

Idriss Kasmi – Source : Débat en Plus FCM (Février 2020)