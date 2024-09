Mercato OM : « Un Nasri au PSG cela nous aurait fait mal »

Voici un extrait du DFM de ce jeudi ou notre invité Karim Diouf revient sur la signature d’Adrien Rabiot à l’OM. Il comprend que les supporters parisiens aient du mal à accepter ce transfert…

Sur le plateau de DFM, Karim Diouf est revenu sur la signature d’Adrien Rabiot à l’OM. « Je ne pense pas que les parisiens réagiraient comme ça pour tous leurs joueurs. Après je me met à leur place, un Nasri au PSG j’aurais maronné grave, je pense que ça leur à fait mal et ça c’est vraiment kiffant. C’est le jeu, mais il faut faire attention car on peut être déçu un jour. Aujourd’hui cela va dans notre sens, on récupère un super milieu de terrain de 29 ans, c’est comme ça, c’est le jeu ! »

