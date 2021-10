Alors qu’il arrive en fin de contrat à l’été prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM. L’occasion pour d’autres clubs, de récupérer un top joueur jeune sans payer d’indemnité de transfert. Cette fois, c’est une équipe anglaise qui serait intéressée par le natif de Marseille…

Courtisé par de nombreux clubs européens lors du mercato estival, tels Chelsea ou encore le Napoli, Bouba Kamara est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Toutefois, le milieu défensif de l’OM n’a toujours pas prolongé avec le club. Il est lié aux Olympiens jusqu’en juin prochain. En cas de départ l’été prochain, celui-ci se ferait donc gratuitement. Un manque à gagner certain pour le club.

Et selon les informations du site espagnol Fichajes.net, cette éventualité pourrait peut-être voir le jour. En effet, Arsenal aurait coché son nom, afin de d’améliorer son effectif pour la saison prochaine.

A voir maintenant s le projet des Gunners peut intéresser le Marseillais, sachant qu’Arsenal est pour l’instant mal parti pour se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, même si la saison est encore longue. En espérant que Kamara prolonge, afin que l’OM renfloue un peu ses caisses…

Kamara porte l’OM

Comme le précise le compte Stats du foot, l’OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

L’@OM_Officiel n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse (9 nuls, 8 défaites). #OMRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2021

Invité de notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, Gaël Biraud, rédacteur en chef des sports à La Marseillaise, a insisté sur l’importance du collectif marseillais, lorsque qu’un cadre venait a manquer une rencontre :

Il faut que le collectif passe un cap– Biraud

« On avait aussi dit que Guendouzi avait manqué face à Angers, et cette fois contre Lens il a été moyen, du coup on ressort de la rengaine. Alors oui Kamara est un élément indispensable de l’effectif cette saison, c’est une certitude. Surtout au milieu de terrain, où je le trouve plus précieux qu’en défense centrale. Alors oui il a manqué, mais comme dit Sampaoli il faut dépasser ces individualités, et que le collectif passe ce cap. » Gaël Biraud— Source: FCM (27/09/21)