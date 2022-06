Mercato OM : Un nouveau coup à la Bamba Dieng en approche ?

L’Olympique de Marseille travaille sur des noms très prestigieux cet été (Witsel, Lenglet…) mais n’oublie pas non plus la post-formation. Après la réussite de Bamba Dieng dans le sud de la France, un autre très jeune africain devrait ainsi rapidement débarqué…

Mais cette fois-ci, c’est un Camerounais, François Régis Mughe, qui serait tout proche de parapher un premier contrat pro avec l’OM selon L’Équipe. Le jeune ailier de 18 ans, formé à l’école de football des Brasseries du Cameroun, avait attiré l’attention de plusieurs autres clubs européens mais l’OM a été le plus rapide sur le dossier.

Comme Bamba Dieng en son temps, François Régis Mughe devrait débuter avec la réserve.

Dieng reste encore jeune, il faut stopper ce transfert et le garder – Hernandez

« Dieng ? C’est un profil qu’on n’a pas pour moi, il prend les espaces, ce n’est pas toujours beau à voir, c’est différent de ce que l’on peut avoir notamment les derniers attaquants comme Benedetto ou Milik, qui sont des attaquants d’appui. On nous a vendu Milik comme un joueur qui fait beaucoup d’appels, mais ce que je n’ai pas vu notamment lors du dernier match pour ma part. Dieng reste encore jeune, il y a un projet à l’Olympique de Marseille qui j’espère va durer, donc non il faut stopper ce transfert et le garder. On n’a pas un potentiel qui va dribbler 5, 6 joueurs, nous faire la différence à chaque match. On a un joueur qui est capable de nous faire de bonnes choses mais on n’a pas un joueur comme Ousmane Dembélé quand il était plus jeune. (Sur la comparaison avec Ekitike) Je le trouve plus complet que Dieng notamment quand il décroche sans ballon, il joue en une touche, il va la redemander ensuite, il est capable de garder le ballon. Bamba Dieng n’est lui pas encore capable de le faire. (Sur l’hypothèse d’un départ de Dieng) Quel est le projet de l’Olympique de Marseille, qu’est-ce qu’on compte faire ? Quel recrutement on veut faire ? C’est bien de lâcher un Bamba Dieng qui a des qualités bien à lui, à l’OM, on a beaucoup de joueurs qui aiment toucher la balle dans les pieds dans de petits espaces, même nos joueurs de côté comme Under qui aime toucher le ballon rentrer sur son pied gauche. Sur la forme économique, je suis d’accord mais si je parle purement football, en tant que passionné, qui va-t-on recruter ? Qui est capable de prendre la profondeur dans cet effectif ? Si demain Sampaoli décide de recruter deux vrais latéraux et qu’il souhaite jouer en 3-5-2 qui peut aider notre attaquant Milik en prenant les espaces. » Christophe Hernandez – Source : Football Club de Marseille (31/05/2022)