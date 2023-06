Mercato OM : Un nouveau nom à rayer de la liste pour succéder à Tudor !

Annoncé comme une cible potentielle pour le poste d’entraîneur de l’OM, Marcelino devrait finalement se diriger vers Almeria.

Malgré l’intérêt de l’Olympique de Marseille, Marcelino ne devrait pas rejoindre la cité phocéenne. L’entraîneur espagnol qui avait déjà collaboré avec Pablo Longoria à Valence, faisait partie de la short-list de l‘OM pour succéder à Igor Tudor. Mais selon le Mundo Deportivo, le technicien de 57 ans serait le favori pour reprendre le poste d’entraîneur d’Almeria.

🔴⚪️ Marcelino García Toral se ha convertido en el favorito para ocupar el banquillo del Almeríahttps://t.co/nIy9lqlSnQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2023

Le club espagnol s’est maintenu en première division lors de la dernière journée et comptera dans ses rangs un ancien marseillais la saison prochaine, en la personne de Luis Suarez. Le maintien du club en Liga a déclenché la levée de son OA obligatoire de 8 millions d’euros.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Une première vente actée !

Le profil de coach souhaité par Longoria

Pablo Longoria l’a rappelé en conférence de presse, il veut de la continuité pour l’OM et proposer un jeu offensif attrayant pour les supporters : « C’est important de bien établir les profils du coach pour pouvoir ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible dans ce club. [… ] Il y a différents styles de jeu qui ne collent pas avec Marseille. Il faut un style clair, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer d’une façon qui plaît à notre public. C’est un public passionné ! Tu as besoin d’avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse. On peut dire comme concept général plutôt Rock and Roll, un peu de piment dans la façon de jouer en niveau offensif et de se déplacer dans la moitié de terrain adverse ».