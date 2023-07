Mercato OM : Un point de chute pour Lirola ?

Prêté la saison dernière à Elche (12 appariations en championnat), Pol Lirola n’entre pas dans les plans de Marcelino et de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit espagnol pourrait rebondir dans son pays d’origine.

Pol Lirola fait partie des nombreux membres du loft installé par l’Olympique de Marseille depuis la reprise de l’entraînement ! Javier Ribalta avait annoncé en conférence de presse que ces joueurs-là ne seraient pas conservés et qu’une solution devra être trouvée rapidement. Si Jordan Amavi semble en discussion avec un club de Ligue 1, Pol Lirola est aussi sur le point de trouver un point de chute !

Selon le média El Correo, Alaves s’intéresse à Pol Lirola. Le club basque, tout juste promu en Liga, envisagerait de recruter l’ancien joueur de la Fiorentina, encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026. La transaction pourrait s’effectuer dans le cadre d’un transfert sec. La valeur marchande du latéral de 25 ans est estimée à 2 millions d’euros selon le site Transfermarkt.

Est-ce que je regretterais son départ ? Absolument pas — Namek

Écarté du groupe depuis la reprise de la saison, Lirola vit probablement ses dernières heures sous la tunique olympienne après 73 rencontres disputées, dont 53 en Ligue 1. Recruté 13 millions d’euros à l’été 2021 après un prêt concluant où il avait convaincu à la fois André Villas-Boas et Jorge Sampaoli, l’espagnol n’a jamais su retrouver le niveau affiché lors de ses six premiers mois à l’OM.

La rappeuse marseillaise, Lansky Namek, supportrice de l’Olympique de Marseille, était l’invitée de l’apéro mercato de ce jeudi. Interrogée sur la question de l’avenir de Pol Lirola, sa réponse est formelle : « Est-ce que je regretterais son départ ? Absolument pas. On a déjà des joueurs qui sont plus motivés, qui sont là pour le foot. Pas pour les Aixoises et les boissons qui sont à côtés. Même en doublure, il serait inefficace. Il faut lui dire merci et ciao. Si on arrive à s’en séparer pour 6-8 millions, ce sera très bien.»