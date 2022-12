Mercato OM : Un premier départ officialisé !

Alors que le dossier semblait finalement avoir pris du plomb dans l’aile, Luis Suarez va bien rejoindre Alméria dès l’ouverture du prochaine mercato de janvier…

L’OM l’a confirmé cette après-midi : « L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 qui rejoindra le club espagnol à l’ouverture du mercato hivernal. Bonne chance à lui. »

Comme celui de Gerson, le dossier Suarez commence à s’enliser. Cela fait déjà quelques jours que Luis Suarez est à Almeria pour passer des tests médicaux et visiter les installations sportives du club.

Pour l’instant, l’OM et Almeria sont toujours en négociations malgré l’annonce d’un accord… Le problème serait d’ordre financier : Pablo Longoria espère récupérer dix millions d’euros pour laisser partir le joueur.

Selon le média espagnol La Voz, « les derniers points sont en train d’être finalisés pour que Luis Suárez puisse porter le maillot d’Almería dès janvier ». Almeria a cruellement besoin d’un attaquant en renfort pour la deuxième partie de saison : Luis Suarez semble être une option viable en raison de son expérience en Espagne.

En effet, le colombien est passé par Tarragone, Saragosse mais aussi Grenade.

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » Pablo Longoria – Conférence de presse

