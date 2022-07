Mercato OM : Un premier indice sur l’avenir de Seko Fofana?

L’Olympique de Marseille suivrait Seko Fofana lors de cette fin de mercato… D’après ce que l’Ivoirien a dit à Brice Samba, pouvons-nous y voir un premier indice?

Seko Fofana est l’un des joueurs les plus convoités de la Ligue 1 cette saison. L’international ivoirien est impressionnant avec le RC Lens et ses performances ne sont pas passés sous les radars de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille.

D’après les Lions de l’Atlas, l’OM songerait bel et bien à recruter le milieu de terrain. Lors des matchs de préparation, le club français a battu l’Inter Milan sur le score de 1-0. L’une des recrues, Brice Samba, était en zone mixte pour évoquer cette victoire.

🔴mercato: Seko Fofana en discussion avec l’OM — Hakim (@Z_hakos) July 22, 2022

Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts tôt — Samba

D’après l’ancien gardien de l’OM, Seko Fofana a été très impressionné par la prestation de ses coéquipiers lors de la rencontre face au club italien. Une déclaration qui donne un premier indice sur la volonté de Seko Fofana de rester à Lens?

« En tout cas je sens bien le groupe. Tout à l’heure, Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts, tôt. Alors je pense que c’est de bon augure. On devra confirmer face à West Ham parce qu’à ce moment-là, on sera vraiment très proche du championnat. Mais on a encore quelques automatismes à trouver » Brice Samba – Source : Zone Mixte (23/07/22)

Fofana, un profil 100% compatible à l’OM?

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs (avec Clauss, ndlr), en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »