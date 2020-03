Mercato : L’agent de Sanson envoit un message clair à l’OM !

L’OM va devoir vendre cet été afin de respecter le Fair-Play financier, et Morgan Sanson est l’un des joueurs les plus côtés de l’effectif. Mais son agent, n’a pas forcément le même avis que les dirigeants olympiens…

Morgan Sanson réalise une très bonne saison. Evoqué dans le viseur de plusieurs clubs, il fait parti des joueurs « bankables » du club… Pourtant, l’ancien montpelliérain est resté à l’Olympique de Marseille cet hiver. En difficulté financière, le club marseillais va devoir céder des joueurs cet été, et Morgan Sanson est l’un des plus courtisés.

On ne peut pas forcer un joueur à quitter le club– Agent de sanson

Son agent s’est exprimé dans les colonnes de 20 Minutes :

« Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement. Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives. Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club. » Agent de Morgan Sanson – Source : 20 minutes