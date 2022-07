Mercato OM : Un quatrième jeune talent débarque ?

Si le mercato estival pour l’équipe première a du mal à se lancer, ce n’est pas le cas pour les jeunes talents. Après s’être offert 3 jeunes éléments, un 4e serait sur le point de s’engager avec l’OM…

Pour le moment, Pablo Longoria a recruté deux deux défenseurs centraux, Samuel Gigot et Isaak Touré ont d’ailleurs participé au premier match amical face à Marignane Gignac. En attendant d’autres renforts, c’est un jeune défenseur central qui est annoncé tout proche de Marseille. Selon l’Equipe, « les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le Servette pour le transfert du défenseur Roggerio Nyakossi (18 ans), qui va signer un contrat de cinq ans. Ce gaillard (1,94 m) est d’abord appelé à jouer avec la réserve. »

Roggerio Nyakossi devrait signer 5 ans

Pour rappel, l’OM a déjà officialisé les signature du jeune gardien Jelle Van Neck, du milieu de terrain Bartug Elmaz et de l’ailier François-Régis Mughe. Longoria est très actif sur le recrutement post-formation.

Une équipe réserve à reconstruire

A la dernière place du dernier exercice, synonyme de relégation, la réserve de l’OM a vécu une saison catastrophique. Catastrophe à laquelle on peut ajouter les départs de Nasser Larguet (directeur du centre de formation), et Jean-Claude Giuntini (directeur du groupe élite). Longoria a alors décidé de restructurer l’équipe B avec l’arrivée de Marco Otero du FC Valence, en tant que directeur de la formation et celle de Yann Daniélou comme directeur du centre de formation et coach de la réserve. Joel Van Neck pourrait lui gagner une place dans l’effectif professionnel avec le possible prêt de Simon Ngapandouetnbu en Ligue 2, et le départ de Steve Mandanda.