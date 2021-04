Mercato OM : Un remplaçant d’Amavi ouvre la porte à Longoria !

En fin de contrat en juin prochain, Jordan Amavi va devoir être remplacé ou prolongé par Pablo Longoria. Alex Moreno, l’une des pistes du directeur sportif répond à l’intérêt de l’OM.

L’Olympique de Marseille a souvent eu des problèmes avec le poste de latéral gauche. Depuis quelques semaines, Jordan Amavi est blessé et ne peut pas aider l’équipe sur ce côté de la défense.

plusieurs grands clubs ont appelé mon agent — MORENO

En fin de contrat en juin prochain, l’ancien joueur de l’OGC Nice pourrait prolongé selon les informations de RMC Sport. Pourtant, Pablo Longoria lui cherche un remplaçant (ou un concurrent) pour la saison prochaine. Parmi ces joueurs, Alex Moreno qui évolue au Bétis Séville. L’Espagnol a d’ailleurs répondu à cet intérêt dans un entretien accordé à beIN Sports.

« Est-ce que j’ai eu des contacts avec Pablo Longoria ? C’est vrai que plusieurs grands clubs ont appelé mon agent, mais je ne sais rien. Je ne suis au courant de rien, je reste concentré sur la Liga et la Ligue Europa. On ne me rapporte pas beaucoup de choses. Il m’a surtout dit de me concentrer sur le Betis, sur mon jeu et sur les derniers matchs que nous avons à jouer. Finalement, ce sont les agents qui décident. Moi je suis fier qu’on me remarque » Alex Moreno – Source : beIN Sports (19/04/21)