Mercato OM : Un retour de Nasri, mais dans un autre rôle?

Dans un live sur Instagram avec le journaliste de la chaîne L’Equipe Bertrand Latour, Samir Nasri a affirmé qu’il se verrait bien revenir à l’Olympique de Marseille… Mais en tant que coach !

Le nom de Samir Nasri est souvent revenu dans l’actualité ces derniers jours à cause des problèmes qu’il rencontre avec son club Anderlecht. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne donne plus de nouvelles à ses dirigeants et risquerait une rupture de contrat.

Tu connais un Marseillais qui va te dire que l’OM ça ne le fait pas rêver? — NASRI

Malgré ces problèmes, l’ancien milieu offensif d’Arsenal et Manchester City s’est exprimé dans un live sur Instagram avec Bertrand Latour, journaliste pour L’Equipe. L’ex international français a évoqué un probable retour à l’Olympique de Marseille, mais pas en tant que joueur !

« Je vais être coach de l’OM ! Tu connais un Marseillais qui va te dire que l’OM ça ne le fait pas rêver? Ça n’existe pas ! T’es malade ou quoi. Ce serait le top… Un stade comme ça, c’est incroyable ! »

Samir Nasri – Source : Instagram de Bertrand Latour