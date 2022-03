Mercato OM : Un sacré concurrent pour ce possible successeur à Kamara ?

Boubacar Kamara est un cadre de l’équipe mais devrait partir libre en fin de saison. Pablo Longoria a activé ses réseaux pour lui trouver un successeur, l’option Jordan Veretout semble bien difficile à valider…

La presse italienne insiste sur l’intérêt de l’OM pour Jordan Veretout. Pablo Longoria aurait même déjà formulé une offre estimée entre 7 et 8 M€ pour le milieu de 29 ans, l’AS Monaco serait également dans le coup. Et selon le journal italien La Gazzetta Dello Sport, l’Inter Milan serait intéressé par le milieu de terrain français et plus précisément le coach Simone Inzaghi. L’objectif serait de le recruter afin de concurrencer Brozovic au milieu de terrain. A deux ans de la fin de son contrat, l’ancien nantais va devoir trancher !

En janvier 2021, Veretout n’avait pas écarté l’idée d’un retour en Ligue 1 lors d’un entretien accordé à So Foot.

Il ne faut pas fermer la porte à un retour en France — Veretout

« Je rigole beaucoup avec Zaniolo, qui est un super jeune. La première fois que je suis entré dans le vestiaire, j’ai été impressionné de voir Džeko et Kolarov, ça fait un peu drôle parce que ce sont des grands joueurs qui ont une très belle carrière. Avec Mkhitaryan, on est trop potes, c’est incroyable la relation qu’on a. Pareil pour Pastore, on rigole bien, et sur le terrain, c’est un génie du foot. Globalement, tu sens que tu es dans une équipe sans maillon faible. Tu dois continuer de prouver à l’entraînement parce que tu sens que derrière ça pousse, et c’est ça qui fait qu’il y a une concurrence saine et qui nous fait progresser. (…) Encore une fois, c’est vraiment mon club de cœur, j’ai vécu des belles choses là-bas, comme la remontée en Ligue 1. Après, un footballeur professionnel doit être prêt à tout. Il ne faut pas fermer la porte à un retour en France, ou même à la découverte d’un autre championnat. Mais aujourd’hui c’est clairement loin d’être d’actualité, je suis complètement focalisé sur la Roma. » Jordan Veretout – source : So Foot (janvier 2021)