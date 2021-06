Après l’arrivée de Gerson dans l’entrejeu, l’OM continue de chercher des renforts au milieu de terrain. Les pistes se multiplient et l’une d’entre elles mèneraient à un espoir portugais. Trivela, nous a dressé le profil de Samú Costa.

Après Mattéo Guendouzi et Nicolas Raskin, c’est une nouvelle piste qui fait son apparition. À en croire les informations de Levante El Mercantil Valenciano, l’Olympique de Marseille ciblerait le profil de Samú Costa. Milieu de terrain défensif, il a été prêté avec option d’achat par Braga à Almeria cette saison. Séduisant dans l’entrejeu, le club espagnol a décidé de lever l’option d’achat du joueur portugais fixée à 5,25M€, et réclame désormais 25 M€.

Spécialiste du football portugais, Trivela nous donne quelques indications sur le profil du jeune élément.

Samu Costa est plus physique que technique — Trivela

« Il vient de signer à Almeria qui a levé son option d’achat. Donc étonnant qu’il parte déjà, sauf si y’a une vraie belle offre qui permet au club de faire une plus value sur les 5M€ déboursés y’a un mois. C’est un milieu défensif, gaucher, plus physique que technique, intelligent dans ses déplacements et très solide à la récupération. Dans le style (juste le style, je parle ni de niveau ni de potentiel) je trouve qu’il y a du Casemiro… » @Trivela — Source: Football Club de Marseille (30/06/21)