Mercato OM : Un TOP club veut récupérer Jonathan Clauss (dès cet hiver)?

L’Olympique de Marseille a récupéré Jonathan Clauss cet été en provenance du RC Lens. D’après Nizaar Kinsella, journaliste pour Standard Sport, l’Atletico Madrid apprécierait son profil !

Le mercato d’hiver de l‘Olympique de Marseille prend une toute nouvelle tournure en cette fin de mois de janvier ! Guendouzi est pisté par plusieurs clubs anglais, Pape Gueye pourrait partir et Bamba Dieng est à Lorient pour s’y engager.

En plus de ces dossiers côté départ, Jonathan Clauss est suivi par l’Atletico Madrid ! Le club espagnol est très intéressé par son profil et souhaite le récupérer dès ce mois de janvier en prêt avec option d’achat.

Si cela n’est pas possible, les Colchoneros envisage un transfert définitif lors du mercato estival 2023 d’après les informations du journaliste Nizaar Kinsella, spécialiste de Chelsea. Les Blues avaient d’ailleurs coché le nom de Clauss à la place de Malo Gusto mais son âge semblait poser problème pour le projet mis en place.

Interestingly, Chelsea had been tracking Jonathan Clauss under the previous owner. His age profile isn’t right under the current regime.

Atletico Madrid are in talks with Marseille’s Clauss, 30, for a loan with option in January or over a summer move. https://t.co/t6qb7o4BP7

