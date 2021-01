Mercato OM : Un « très bon attaquant en très bonne voie »?

Alors qu’André Villas-Boas était en conférence de presse ce lundi avant la rencontre face à Montpellier, un journaliste de Canal + annonce qu’un très bon buteur arrive à l’OM !

Depuis plusieurs jours, le feuilleton Milik prend beaucoup de place dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Un journaliste de Canal + annonce sur son compte Twitter qu’un « très bon attaquant » arrive à l’OM. Il affirme également que ce dossier « est en très bonne voie. »

Un #tresbonattaquant pour l’OM ! C’est en très bonne voie ! — philippe doucet (@doucetphilippe2) January 4, 2021

c’est juste un intérêt pour Milik… On n’est pas si avancé que ça — AVB

A voir si cette piste mène effectivement à l’attaquant polonais du Napoli. En conférence de presse, André Villas-Boas s’est voulu prudent sur ce dossier.

« Tout le monde connait nos limites financières, on ne peut pas trop dépenser et je ne vais pas mettre la pression à ma direction. On n’est pas en conversation avec le club, c’est juste un intérêt pour Milik qui est sorti dans la presse italienne. On n’est pas si avancé que ça. On est sur beaucoup de dossiers, on cherche un attaquant, (Milik?) n’est pas la seule option. On va discuter avec McCourt pour savoir ce que l’on peut faire. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (04/01/2021)