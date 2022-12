Mercato OM : Un verdict attendu par la Juventus pour Milik?

L’Olympique de Marseille a laissé filer Arek Milik vers la Juventus en prêt en fin de saison dernière. Si les rumeurs renvoient le Polonais vers l’OM, la presse italienne évoque une attente d’un verdict du club turinois.

L’été dernier, Arek Milik a senti qu’il n’aurait pas beaucoup de temps de jeu avec Igor Tudor. Son profil ne collant pas à ce qu’attendait le coach croate, l’international polonais a préféré partir et a l’opportunité de rejoindre un club qu’il désirait depuis longtemps : la Juventus Turin.

Malheureusement pour l’attaquant, la situation est délicate chez la Vieille Dame depuis quelques semaines. Si bien qu’un retour vers l’OM cet été n’est pas à écarter d’après la presse italienne. CalcioMercato explique ce week-end que la Juventus prendra une décision en deuxième partie de saison lorsqu’une direction aura pris place après les démissions en masse.

Milik fera tout pour rester à la Juve

Selon Marco Sommella, intermédiaire dans le transfert, le Polonais fera tout pour rester :

« On verra plus tard, il y a un rachat déjà établi : avec les prix qui existent, le montant est intéressant. Ce sera aux dirigeants d’exercer le rachat. Milik a toujours voulu jouer pour la Juve. Il fera tout pour rester » Marco Sommella— Source: TMW (21/12/22)

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)